Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли инопланетные корабли

Исследователь под снимками написал, что по мере приближения международной космической станции к кораблям, они скрылись из виду. Несмотря на плохое качество видеозаписи, оно вызвало большой интерес со стороны подписчиков. Как и предполагалось мнения людей разделились на тех, кто подтвердил слова охотника за НЛО и на тех, кто считает подобного вида предположения абсурдом.Были мнения о том, что на снимках не корабли, а обычные грозовые облака, но сложно сказать, могут ли они подняться выше атмосферы нашей планеты. А многие не сомневаются, что это настоящее космическое судно, а возможно и метеорологическое оружие, способное управлять погодой на Земле. Это предположение очень заинтересовало исследование, так как МКС на тот момент находилась над Индийским океаном, а именно над бушующим циклоном.