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Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли инопланетные корабли

Охотник за НЛО утверждает, что 17 марта текущего года он заметил группу кораблей, которые находились на орбите нашей планеты во время трансляции с МКС. В подтверждение своих слов охотник под ником MrMBB333 выставил на своем YouTube канале снимки со странной аномалией.
Исследователь под снимками написал, что по мере приближения международной космической станции к кораблям, они скрылись из виду. Несмотря на плохое качество видеозаписи, оно вызвало большой интерес со стороны подписчиков. Как и предполагалось мнения людей разделились на тех, кто подтвердил слова охотника за НЛО и на тех, кто считает подобного вида предположения абсурдом.
Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли инопланетные корабли

Были мнения о том, что на снимках не корабли, а обычные грозовые облака, но сложно сказать, могут ли они подняться выше атмосферы нашей планеты. А многие не сомневаются, что это настоящее космическое судно, а возможно и метеорологическое оружие, способное управлять погодой на Земле. Это предположение очень заинтересовало исследование, так как МКС на тот момент находилась над Индийским океаном, а именно над бушующим циклоном.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 20:35
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