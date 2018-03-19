Стартап XEV за 3 дня напечатал бюджетный электрокар на 3D-принтере

Итальянская компания XEV, которая базируется в Китае, представила новую разработку. При этом основной особенностью версии является способ ее производства. Из проекта следует, что небольшой электромобиль, рассчитанный на 2 пассажиров, возможно распечатать за три дня с помощью технологий трехмерной печати. Новинку назвали LSEV. Она существует только в виде прототипа. В случае изготовления авто в полный размер, применяются специальные компоненты для современных 3D-принтеров. Их производят в КНР у компании Polymaker.Почти полностью электрокар выполнили схожим способом, помимо стекол и сидений. Официально новинку представят в рамках шанхайской выставки, потому что первыми владельцами машины могут стать китайские граждане. Данная продукция расценивается на сумму в семь тысяч американских долларов.