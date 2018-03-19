АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов цирка после боя

Пользователи сетей обсуждают снимки, опубликованные жителями Ростова. Они были поражены боксерскими навыками кенгуру, уложившим на лопатки артистов цирка после боя.

Инцидент произошел во время выступления, а зрители наслаждались невиданным зрелищем, оценив животное в боксерских перчатках и одежде. Оно быстро показало свои способности во время сражения с противниками, решив не давать им шансов на победу. Беспощадное сражение закончилось нокаутом, но люди не успели запечатлеть все моменты поединка на видео.

В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов цирка после боя


Юзеры тоже восхищались силой кенгуру, быстро отражающим атаки и наносящим точные удары. Номер не был запланирован заранее, а потому сюрприз приятно удивил взрослых и малышей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автобренд Cadillac занялся троллингом автопилота
Уникальный суперкар Ferrari 599 SA Aperta в
Российские космонавты испытают систему
На TENAA появился смартфон Lenovo K350
Суд арестовал имущество экс-супруги Армена
Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в
В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов
Самый маленький кроссовер Audi появится через 2
Ольга Бузова наняла себе телохранителя
Синее настроение Евгении Феофилактовой очаровало
Осенью состоится презентация нового поколения
В США кот после 14-летних странствий вернулся к
BMW M760Li проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s
Японцы показали робота-аватара MELTANT-&#945;
Саша Черно и Иосиф Оганесян прошли в следующий
Вера Сотникова показала раритетное фото с
Ученые: Внеземные цивилизации могут находиться на
Шлем VR Oculus Go появится на рынке 1 мая
Камеры МКС зафиксировали группу внеземных
Фолловеры считают ненадежность Ольги Бузовой
Ученые: Здоровое ожирение не оказывает
Бывшая девушка Евгения Кузина Соболевская нашла
Oppo представила смартфоны Oppo R15 и R15 Dream
Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW
Баньщик переутомил Ксению Бородину и ее подруг
Зрители подозревают, что у Леры Голд есть не
LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся
Orbital ATK работает над космическим буксиром
Актёр Эдди Редмэйн стал отцом во второй раз
Алёна Савкина заявила, что хочет взять себе
Просмотреть все новости