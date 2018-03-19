В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов цирка после боя

Инцидент произошел во время выступления, а зрители наслаждались невиданным зрелищем, оценив животное в боксерских перчатках и одежде. Оно быстро показало свои способности во время сражения с противниками, решив не давать им шансов на победу. Беспощадное сражение закончилось нокаутом, но люди не успели запечатлеть все моменты поединка на видео.Юзеры тоже восхищались силой кенгуру, быстро отражающим атаки и наносящим точные удары. Номер не был запланирован заранее, а потому сюрприз приятно удивил взрослых и малышей.