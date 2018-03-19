В Ростове кенгуру уложил на лопатки артистов цирка после боя
Пользователи сетей обсуждают снимки, опубликованные жителями Ростова. Они были поражены боксерскими навыками кенгуру, уложившим на лопатки артистов цирка после боя.
Инцидент произошел во время выступления, а зрители наслаждались невиданным зрелищем, оценив животное в боксерских перчатках и одежде. Оно быстро показало свои способности во время сражения с противниками, решив не давать им шансов на победу. Беспощадное сражение закончилось нокаутом, но люди не успели запечатлеть все моменты поединка на видео.
Юзеры тоже восхищались силой кенгуру, быстро отражающим атаки и наносящим точные удары. Номер не был запланирован заранее, а потому сюрприз приятно удивил взрослых и малышей.
Инцидент произошел во время выступления, а зрители наслаждались невиданным зрелищем, оценив животное в боксерских перчатках и одежде. Оно быстро показало свои способности во время сражения с противниками, решив не давать им шансов на победу. Беспощадное сражение закончилось нокаутом, но люди не успели запечатлеть все моменты поединка на видео.
Юзеры тоже восхищались силой кенгуру, быстро отражающим атаки и наносящим точные удары. Номер не был запланирован заранее, а потому сюрприз приятно удивил взрослых и малышей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:35