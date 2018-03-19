В США кот после 14-летних странствий вернулся к своему хозяину

Животное сбежало во время урагана, после чего американец дал много объявлений, пытаясь найти своего четверолапого друга. Он расспросил соседей и обращался в организации, занимающиеся поисками домашних любимцев, а также упоминал о микрочипе, где была записана информация о владельце.Не получив положительных результатов человек решил, что кот мог погибнуть во время природной катастрофы, после чего уехал в Огайо и только недавно вернулся в родной Стюарт. Однако волонтерам удалось найти пропавшее чудо, вернувшееся назад, хотя его возраст сейчас аналогичен 70-летию людей.