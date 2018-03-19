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В США кот после 14-летних странствий вернулся к своему хозяину

В США кот после 14-летних странствий вернулся к своему хозяину. Мужчина получил сообщение из питомника, после чего сотрудники привезли его домой.

Животное сбежало во время урагана, после чего американец дал много объявлений, пытаясь найти своего четверолапого друга. Он расспросил соседей и обращался в организации, занимающиеся поисками домашних любимцев, а также упоминал о микрочипе, где была записана информация о владельце.

В США кот после 14-летних странствий вернулся к своему хозяину


Не получив положительных результатов человек решил, что кот мог погибнуть во время природной катастрофы, после чего уехал в Огайо и только недавно вернулся в родной Стюарт. Однако волонтерам удалось найти пропавшее чудо, вернувшееся назад, хотя его возраст сейчас аналогичен 70-летию людей.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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