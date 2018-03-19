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Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила фанатов

Сестра популярной исполнительницы и ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Анна покорила сердца своих поклонников весенним нарядом цвета фуксии.

Девушка поделилась с поклонниками своим желанием скорейшего наступления весны и «желательно без снега». Продемонстрировав яркий наряд от «OlgaBuzova design».

Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила фанатов

«Как же хочется уже весны, теплой, солнечной и яркой, и желательно без снега. Всем продуктивной рабочей недели», - пожелала Анна.

Фанаты сестры знаменитости в комментариях отметили красоту молодой женщины и поблагодарили ее родителей, за то что «в мире есть такое чудо».

Примечательно, что пользователям понравилось платье Анны Бузовой от дизайнерской студии ее сестры, которое отличалось кокетливостью и «шаловливостью».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55
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