Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила фанатов
Сестра популярной исполнительницы и ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Анна покорила сердца своих поклонников весенним нарядом цвета фуксии.
Девушка поделилась с поклонниками своим желанием скорейшего наступления весны и «желательно без снега». Продемонстрировав яркий наряд от «OlgaBuzova design».
«Как же хочется уже весны, теплой, солнечной и яркой, и желательно без снега. Всем продуктивной рабочей недели», - пожелала Анна.
Фанаты сестры знаменитости в комментариях отметили красоту молодой женщины и поблагодарили ее родителей, за то что «в мире есть такое чудо».
Примечательно, что пользователям понравилось платье Анны Бузовой от дизайнерской студии ее сестры, которое отличалось кокетливостью и «шаловливостью».
Девушка поделилась с поклонниками своим желанием скорейшего наступления весны и «желательно без снега». Продемонстрировав яркий наряд от «OlgaBuzova design».
«Как же хочется уже весны, теплой, солнечной и яркой, и желательно без снега. Всем продуктивной рабочей недели», - пожелала Анна.
Фанаты сестры знаменитости в комментариях отметили красоту молодой женщины и поблагодарили ее родителей, за то что «в мире есть такое чудо».
Примечательно, что пользователям понравилось платье Анны Бузовой от дизайнерской студии ее сестры, которое отличалось кокетливостью и «шаловливостью».