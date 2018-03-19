Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила фанатов

Девушка поделилась с поклонниками своим желанием скорейшего наступления весны и «желательно без снега». Продемонстрировав яркий наряд от «OlgaBuzova design»., - пожелала Анна.Фанаты сестры знаменитости в комментариях отметили красоту молодой женщины и поблагодарили ее родителей, за то что «в мире есть такое чудо».Примечательно, что пользователям понравилось платье Анны Бузовой от дизайнерской студии ее сестры, которое отличалось кокетливостью и «шаловливостью».