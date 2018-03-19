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Анна Седокова сводила дочку Алину в московский ночной клуб

Восемнадцатого марта Анна Седокова сводила дочь Алину в популярный столичный клуб. Фотоотчетом отдыха исполнительница песен поделилась в своём микроблоге Instagram.

Анна Седокова сводила дочку Алину в московский ночной клуб

Знаменитая певица повела тринадцатилетнего подростка в клуб Denis Simachev Shop&Bar. На снимке видно, что гости заказали тарелку мороженного и две пиццы. В описании Седокова поделилась с подписчиками своей радостью от проведённого досуга и общения с дочерью. Исполнительница песен сказала, что посещать такие заведения вместе Алиной - "нереально круто".

Публикация за семнадцать часов сумела собрать около 117 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 восхитительных комментариев от фанатов знаменитости. В описании к фото фолловеры восхитились красотой артистки и необычайной схожестью мамы и дочки. Раньше Седокова рассказывала касательно доверительных отношений и теплом общения с Алиной. Девушка помогает маме ухаживать за маленьким ребенком певицы - сыном Гектором.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15
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