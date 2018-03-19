Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама провоцирует Марданшина на новые конфликты

Саймон Марданшин уже давно зарекомендовал себя, как парень не совсем сдержанный, ведь при любых разногласиях с кем-либо, даже с девушками, участник тут же становится очень агрессивным. Прекрасно это знает и его нынешняя возлюбленная Елена Хромина, которая, к слову, является обладательницей ни чуть не лучшего характера.Зрители заметили, что иногда Марданшин выглядит даже более сговорчивым, нежели проектная художница. В Сети фолловеры неоднократно писали, что молодой человек часто старается находить пути решения конфликта, в то время, как Елена Хромина готова идти в наступление при любом удобном случае.В эфирах девушка нередко жалуется на то, что Саймон Марданшин всегда груб с ней, а также не готов отстаивать её честь перед обидчиками, когда такие появляются. По мнению зрителей, девушка сама провоцирует возлюбленного на агрессию по отношению к себе, причём довольно часто она делает это целенаправленно, чем только усугубляет и без того непростые отношения в паре.