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Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама провоцирует Марданшина на новые конфликты

Зрители нашумевшего проекта «Дом-2» полагают, что Елена Хромина постоянно провоцирует Саймона Марданшина на новый конфликт. Позиция девушки до сих пор никому окончательно не ясна, но многие уже понимают, что характер у неё сложнее, чем у её парня.

Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама провоцирует Марданшина на новые конфликты

Саймон Марданшин уже давно зарекомендовал себя, как парень не совсем сдержанный, ведь при любых разногласиях с кем-либо, даже с девушками, участник тут же становится очень агрессивным. Прекрасно это знает и его нынешняя возлюбленная Елена Хромина, которая, к слову, является обладательницей ни чуть не лучшего характера.

Зрители заметили, что иногда Марданшин выглядит даже более сговорчивым, нежели проектная художница. В Сети фолловеры неоднократно писали, что молодой человек часто старается находить пути решения конфликта, в то время, как Елена Хромина готова идти в наступление при любом удобном случае.

В эфирах девушка нередко жалуется на то, что Саймон Марданшин всегда груб с ней, а также не готов отстаивать её честь перед обидчиками, когда такие появляются. По мнению зрителей, девушка сама провоцирует возлюбленного на агрессию по отношению к себе, причём довольно часто она делает это целенаправленно, чем только усугубляет и без того непростые отношения в паре.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:47
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