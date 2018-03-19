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Назван ТОП-10 бестселлеров вторичного московского авторынка в феврале

В феврале на московском вторичном авторынке наблюдается отрицательная динамика реализаций в 13 процентов (19 800 авто). Автоэкспертами представлена десятка ТОП самых популярных машин с пробегом в Москве в феврале.

Назван ТОП-10 бестселлеров вторичного московского авторынка в феврале

На пером месте оказался Hyundai Solaris (606 экземпляров; минус 2 процента). Второе место занял кроссовер версии Ford Focus (605 транспортных средств; минус 30 процентов). Бронза досталась версии Skoda Octavia за счёт прироста в 14 процентов до 508 автомобилей. Дальше в рейтинге значится KIA Rio. На эту модель спрос увеличился на 9 процентов до 431 авто. После этой версии следует Toyota Camry (351 автомобиль; плюс 5 процентов). На шестом месте расположилась версия Opel Astra (288 авто; минус 31 процент).

Дальше следует Volkswagen Polo (277 авто; -10%), Mercedes-Benz E-Klasse (273 авто; -7%), BMW 5-Series (242 авто; -19 процентов). ТОП-10 в данном случае замыкает версия Volkswagen Passat (223 авто; минус 31 процент).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
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