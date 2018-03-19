Камеры МКС зафиксировали группу внеземных кораблей на орбите Земли
В сетях появилось видео, опубликованное пользователем MrMBB333, снятое камерами МКС. Они зафиксировали группу внеземных кораблей на орбите Земли, попавших в объектив во время полета.
Несмотря на плохое качество сюжета, он вызвал интерес у пользователей сетей. Объекты не желали позировать перед людьми, так что стали быстро исчезать при попытке снять их с близкого расстояния. NASA даже не отреагировало на их появление из-за такого нюанса, после чего продолжило трансляцию.
Некоторые лица предположили, что камеры запечатлели обычные облака, но их мнение сразу было опровергнуто. Природные образования не могут находиться на такой высоте, чего нельзя сказать о земных спутниках или китайской станции. Также были версии о климатическом оружии, потому что МКС находилась рядом с австралийским циклоном. Исследователи не сомневаются, что это были НЛО, которые вели себя соответствующим образом.
Несмотря на плохое качество сюжета, он вызвал интерес у пользователей сетей. Объекты не желали позировать перед людьми, так что стали быстро исчезать при попытке снять их с близкого расстояния. NASA даже не отреагировало на их появление из-за такого нюанса, после чего продолжило трансляцию.
Некоторые лица предположили, что камеры запечатлели обычные облака, но их мнение сразу было опровергнуто. Природные образования не могут находиться на такой высоте, чего нельзя сказать о земных спутниках или китайской станции. Также были версии о климатическом оружии, потому что МКС находилась рядом с австралийским циклоном. Исследователи не сомневаются, что это были НЛО, которые вели себя соответствующим образом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:42