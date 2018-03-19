В Турции самолет задержали на три часа из-за шуток пассажиров о бомбе

Совершая посадку в самолет, трое молодых людей громко между собой шутили на тему взрывчатки. Их, как им казалось, искрометные и безобидные шутки были услышаны стюардессой, которая поставила об этом в известность капитана воздушного судна. Тот распорядился отложить рейс и проверить багаж весельчаков.В итоге, достаточно подозрительные пассажиры, оказавшиеся израильским гражданами, были сняты с рейса для допроса. После дознания и проверки багажа, их отпустили. Следующим рейсом они вылетели в Израиль.