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В Турции самолет задержали на три часа из-за шуток пассажиров о бомбе

В Турции вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул – Тель-Авив был задержан на три часа. Причиной задержки стали три пассажира-шутника, разглагольствовавших о бомбе.

В Турции самолет задержали на три часа из-за шуток пассажиров о бомбе


Совершая посадку в самолет, трое молодых людей громко между собой шутили на тему взрывчатки. Их, как им казалось, искрометные и безобидные шутки были услышаны стюардессой, которая поставила об этом в известность капитана воздушного судна. Тот распорядился отложить рейс и проверить багаж весельчаков.

В итоге, достаточно подозрительные пассажиры, оказавшиеся израильским гражданами, были сняты с рейса для допроса. После дознания и проверки багажа, их отпустили. Следующим рейсом они вылетели в Израиль.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 15:56
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