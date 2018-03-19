Автобренд Cadillac занялся троллингом автопилота Tesla

Производитель в данном видео демонстрирует преимущества, которые имеются у разработанного ими автопилота, по сравнению с разработкой Tesla. Система Super Cruise, разработанная компанией Cadillac, является первой автоматической системой автопилотирования транспортным средством на шоссе. Система отличается от разработки компании Tesla. В данном случае не требуется постоянное держание руля водителем. Именно по данной причине в видео седан Cadillac осуществляет обгон авто Tesla Model S. В данном случае водитель демонстративно убрал руки с руля.Для демонстрации всех имеющихся возможностей автопилота, компанией Cadillac в сентябре прошлого года была совершена поездка из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В рамках этого автопробега большую часть маршрута все автомобили преодолели, исключая вмешательство водителя.