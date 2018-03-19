Ученые: Здоровое ожирение не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему
Швейцарские ученые часто говорили о негативном воздействии ожирения на человеческий организм, однако канадские коллеги развенчали такое мнение. Они выяснили, что здоровые аналоги не оказывают влияния на сердечно-сосудистую систему.
Это связано с несколькими формами нарушения массы тела, среди которых есть метаболический вид. В таком случае человек не подвергается различным недугам органов вместе с сахарным диабетом. Благодаря работе нейропилина-1 лишние отложения просто удаляются из организма.
Воспалительный белок действует на адипоциты, после чего клетки начинают регулировать процессы, связанные с жирами. Они решают, что нужно оставить или “сжечь”, так что ожирение может быть полезно для здоровья.
Это связано с несколькими формами нарушения массы тела, среди которых есть метаболический вид. В таком случае человек не подвергается различным недугам органов вместе с сахарным диабетом. Благодаря работе нейропилина-1 лишние отложения просто удаляются из организма.
Воспалительный белок действует на адипоциты, после чего клетки начинают регулировать процессы, связанные с жирами. Они решают, что нужно оставить или “сжечь”, так что ожирение может быть полезно для здоровья.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:35