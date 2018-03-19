Российские космонавты испытают систему переработки урины в воду

Сообщается, что подобная система позволит российским космонавтам стать независимыми от поставок воды с Земли. Так как количество запусков грузовых кораблей ограничено, то эта технология окажется как нельзя кстати. К слову, в американском сегменте станции уже давно пользуются такой системой.Многие специалисты считают, что подобная технология может быть применена и в пилотируемых миссиях на Луну и Марс.Российская система переработки урины в воду является проектом корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.Также здесь были задействованы специалисты из ЦПК имени Гагарина и НИИхиммаш.Впервые технологию испытает космонавт Олег Артемьев.