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Российские космонавты испытают систему переработки урины в воду

Стало известно, что в российской части МКС космонавты займутся испытанием системы, которая станет перерабатывать урину в воду. Отмечается, что полученная на выходе жидкость будет использоваться только в технических целях.

Российские космонавты испытают систему переработки урины в воду


Сообщается, что подобная система позволит российским космонавтам стать независимыми от поставок воды с Земли. Так как количество запусков грузовых кораблей ограничено, то эта технология окажется как нельзя кстати. К слову, в американском сегменте станции уже давно пользуются такой системой.

Многие специалисты считают, что подобная технология может быть применена и в пилотируемых миссиях на Луну и Марс.
Российская система переработки урины в воду является проектом корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Также здесь были задействованы специалисты из ЦПК имени Гагарина и НИИхиммаш.

Впервые технологию испытает космонавт Олег Артемьев.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:50
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