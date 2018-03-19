Алексей Чадов рассказал о романе с Лейсан
Недавно Алексей Чадов вышел на люди с темноволосой красоткой. Популярный актер, таким образом, решил сообщить касательно новых любовных отношений.
На премьере комедийного телесериала "Улетный экипаж", где Алексей Чадов сыграл главную роль, он принял решение представить свою новую девушку коллегам, друзьям, а также заинтересованной общественности. Известный артист вышел на люди вместе с моделью и журналисткой Лейсан Галимовой. Чадов продемонстрировал, что его намерения к брюнетке самые серьезные.
Об отношениях Чадова и Галимовой сообщалось ещё прошедшей осенью. Но тогда актёр предпочитал не афишировать их роман, при этом не давал комментарии касательно этой информации. Пользователи соцсети, изучив публикации Лейсан в её Instagram-аккаунте, и пришли к выводу, что она очень похожа на бывшую жену Алексея Чадова - Агнию Дитковските.
На премьере комедийного телесериала "Улетный экипаж", где Алексей Чадов сыграл главную роль, он принял решение представить свою новую девушку коллегам, друзьям, а также заинтересованной общественности. Известный артист вышел на люди вместе с моделью и журналисткой Лейсан Галимовой. Чадов продемонстрировал, что его намерения к брюнетке самые серьезные.
Об отношениях Чадова и Галимовой сообщалось ещё прошедшей осенью. Но тогда актёр предпочитал не афишировать их роман, при этом не давал комментарии касательно этой информации. Пользователи соцсети, изучив публикации Лейсан в её Instagram-аккаунте, и пришли к выводу, что она очень похожа на бывшую жену Алексея Чадова - Агнию Дитковските.