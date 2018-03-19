Алексей Чадов рассказал о романе с Лейсан

На премьере комедийного телесериала "Улетный экипаж", где Алексей Чадов сыграл главную роль, он принял решение представить свою новую девушку коллегам, друзьям, а также заинтересованной общественности. Известный артист вышел на люди вместе с моделью и журналисткой Лейсан Галимовой. Чадов продемонстрировал, что его намерения к брюнетке самые серьезные.Об отношениях Чадова и Галимовой сообщалось ещё прошедшей осенью. Но тогда актёр предпочитал не афишировать их роман, при этом не давал комментарии касательно этой информации. Пользователи соцсети, изучив публикации Лейсан в её Instagram-аккаунте, и пришли к выводу, что она очень похожа на бывшую жену Алексея Чадова - Агнию Дитковските.