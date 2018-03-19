Самый маленький кроссовер Audi появится через 2 года

В данном случае речь ведётся в отношении маленького представителя семейства — Q1. Выпуск этого авто ожидают в 2020 году. В компании решили закрепить успех, который создали самой компактной версией — А1. Несмотря на большой возраст, хэтчбек показывает по-прежнему отличные продажи в рамках европейских рынков – практически 100 000 экземпляров ежегодно. В компании стараются оперативно реагировать на рыночные тренды. Через 2-3 года в сегменте субкомпактных современных премиум-кроссоверов возможно появится новый игрок. Q1 будет базироваться на А1 новой генерации. Он пока проходит испытания, готовясь к премьере. Здесь используется платформа MQB.В моторной гамме должны появиться новые малолитражные моторы бренда: трехцилиндровый турбированный мотор на 1л, более мощный дизельный двигатель на 1,5 и 1,6 литра.