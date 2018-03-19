Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова собирается замуж
В Сети появились слухи о том, что актриса Светлана Ходченкова в скором времени собирается замуж. По данным некоторых СМИ, рассказать о грядущих планах знаменитости согласилась её хорошая знакомая Светлана.
Ещё в конце января в прессе стали появляться сообщения о том, что Светлана Ходченкова всё же решилась на примирение со своим экс-возлюбленным Георгием Петришиным. Тогда актриса никак не прокомментировала эту новость, чем ещё больше заинтриговала поклонников.
Сейчас же стали известны новые подробности, согласно которым Ходченкова уже начала подготовку к свадьбе. СМИ утверждают, что такую информацию предоставила хорошая знакомая актрисы, ведь сама она не очень любит выносить на люди происходящее в личной жизни.
Фанаты Светланы Ходченковой надеются, что в скором времени их кумир всё же обрадует публику информацией о готовящемся торжестве, а также сообщит о возможном пополнении в семье.
Ещё в конце января в прессе стали появляться сообщения о том, что Светлана Ходченкова всё же решилась на примирение со своим экс-возлюбленным Георгием Петришиным. Тогда актриса никак не прокомментировала эту новость, чем ещё больше заинтриговала поклонников.
Сейчас же стали известны новые подробности, согласно которым Ходченкова уже начала подготовку к свадьбе. СМИ утверждают, что такую информацию предоставила хорошая знакомая актрисы, ведь сама она не очень любит выносить на люди происходящее в личной жизни.
Фанаты Светланы Ходченковой надеются, что в скором времени их кумир всё же обрадует публику информацией о готовящемся торжестве, а также сообщит о возможном пополнении в семье.