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Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова собирается замуж

В Сети появились слухи о том, что актриса Светлана Ходченкова в скором времени собирается замуж. По данным некоторых СМИ, рассказать о грядущих планах знаменитости согласилась её хорошая знакомая Светлана.

Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова собирается замуж

Ещё в конце января в прессе стали появляться сообщения о том, что Светлана Ходченкова всё же решилась на примирение со своим экс-возлюбленным Георгием Петришиным. Тогда актриса никак не прокомментировала эту новость, чем ещё больше заинтриговала поклонников.

Сейчас же стали известны новые подробности, согласно которым Ходченкова уже начала подготовку к свадьбе. СМИ утверждают, что такую информацию предоставила хорошая знакомая актрисы, ведь сама она не очень любит выносить на люди происходящее в личной жизни.

Фанаты Светланы Ходченковой надеются, что в скором времени их кумир всё же обрадует публику информацией о готовящемся торжестве, а также сообщит о возможном пополнении в семье.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:54
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