BMW M760Li проиграл в дуэли с мотоциклом Ducati’s Panigale

В интернете выложили видеоролик, на котором показано соревнование транспортного средства модели BMW M760Li с мотоциклом модификации Ducati's Panigale V4 S. Автомобиль на первом отрезке смог оторваться от современного байка. Однако в итоге мотоцикл смог всё-таки выйти в лидеры. Хотя транспортное средство могут оснащать более мощным силовым агрегатом, разницу в отдаче компенсировать может вес. Автомобиль имеет вес практически в две с половиной тонны. В свою очередь мотоцикл весит примерно двести килограмм.Стоит отметить, что в результате гонки мотоцикл Ducati's Panigale V4 S смог приехать к финишу приблизительно на одну секунду быстрее автомобиля BMW M760Li. Имеется информация, что ранее в подобном таком заезде немецкой марке авто удалось обогнать версию Skoda Superb 280.