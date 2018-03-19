Японцы показали робота-аватара MELTANT-α

Отмечается, что робот-аватар MELTANT-α управляется с помощью рукояток и двух перчаток. С помощью этих приспособлений оператор будет передавать свои движения роботу. Также к этому прилагаются шлем VR для осмотра окружающей среды.Разработчики этого проекта утверждают, что MELTANT-α обладает точной структурой человеческой руки и способен копировать силу нажатия человеческой конечности. Специальная система обратной связи передает тактильные ощущении в руку оператора. Таким образом, робот аккуратно обращается даже с хрупкими предметами. В целом силы манипуляторов хватает на то, чтобы удерживать двухлитровую емкость с водой двумя пальцами.Пока что аватара успешно протестировали в условиях удаленного управления на расстоянии 18900 километров. Пока что в Meltin не признаются, для чего нужен этот робот.