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Японцы показали робота-аватара MELTANT-α

Японские разработчики из компании Meltin продемонстрировали на видео работу своего аватара MELTANT-α. Это прототип робота с простой системой управления.

Японцы показали робота-аватара MELTANT-&#945;


Отмечается, что робот-аватар MELTANT-α управляется с помощью рукояток и двух перчаток. С помощью этих приспособлений оператор будет передавать свои движения роботу. Также к этому прилагаются шлем VR для осмотра окружающей среды.

Разработчики этого проекта утверждают, что MELTANT-α обладает точной структурой человеческой руки и способен копировать силу нажатия человеческой конечности. Специальная система обратной связи передает тактильные ощущении в руку оператора. Таким образом, робот аккуратно обращается даже с хрупкими предметами. В целом силы манипуляторов хватает на то, чтобы удерживать двухлитровую емкость с водой двумя пальцами.



Пока что аватара успешно протестировали в условиях удаленного управления на расстоянии 18900 километров. Пока что в Meltin не признаются, для чего нужен этот робот.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:10
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