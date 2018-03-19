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Вера Сотникова показала раритетное фото с Владимиром Путиным

Известная отечественная актриса Вера Сотникова выложила раритетное фото с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Данный снимок появился в аккаунте знаменитости в Сети Instagram.

Вера Сотникова показала раритетное фото с Владимиром Путиным

Публикация сделана на приеме у кинорежиссера Никиты Михалкова, проходившем на Московском кинофестивале, где посчастливилось быть и Сотниковой. На снимке актриса изображена не только с главой РФ, но и Джеком Николсоном и Шоном Пенном.

Вера Сотникова показала раритетное фото с Владимиром Путиным

Данной публикацией артистка поздравила действующего президента России Владимира Владимировича Путина с победой на состоявшихся выборах. Снимок в течение двух часов смог собрать более 900 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев от фанатов знаменитой актрисы. Подписчики писали, что на данном фото Вера просто красавица. Некоторые фолловеры отметили, что на снимке не только Сотникова, но и все запечатлённые знаменитости ещё такие молодые.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:03
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