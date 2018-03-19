Шлем VR Oculus Go появится на рынке 1 мая

Отмечается, что качество предоставляемого изображения составит 2560 × 1440 пикселей. Также имеется объемный звук и разъем 3,5 мм. Помимо этого Oculus Go может похвастаться удобной системой регулирования размера и специальной дышащей тканью. Все это позволит работать со шлемом даже в очках.Разработчики отмечают, то Oculus Go работает без помощи ПК и проводов и предлагает множество различных продуктов, в том числе приложения 360°.Стоимость такой разработки составляет 200 долларов. В эту стоимость входит наличие накопителя на 32 Гб и процессор Snapdragon 821. За более высокую цену можно приобрести модификацию на 64 Гб.