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Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и глупыми

Американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян не боится признаться, что считает основную часть людей тупыми и глупыми. Такое громкое заявление знаменитость сделала после просмотра материалов, напечатанных о ней и её семье в популярных СМИ.

Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и глупыми

На официальном YouTube-канале журнала Elle появился новый ролик с участием Ким Кардашьян, в котором американская звезда называет людей тупыми и глупыми. Подобные выводы модель сделала исходя из того, сколько не правдивых фактов о ней освещаются в известных СМИ, которым общественность слепо верит.

В упомянутом ролике Ким Кардашьян провела небольшой обзор наиболее кричащих заголовков о себе, прокомментировав каждый из них, а также подтвердив или опровергнув написанное. Больше всего звезду задело то, что ранее её супруга Канье Уэста сравнили с игравшим в фильме «Прочь» актёром по имени Дэниэл Калуя. Псоел этого в сети стали ходить шутки о том, что репер угодил в самый настоящий плен клана Кардашьян, из которого ему теперь нет спасения.

Подводя итоги своего интервью, Ким Кардашьян уверенно заявила, что сплетни о непривлекательности её матери в молодом возрасте являются беспочвенными, а сама она, даже имея троих детей, не перестанет публиковать откровенные фотографии в нижнем белье.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:34
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