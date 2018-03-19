Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и глупыми

На официальном YouTube-канале журнала Elle появился новый ролик с участием Ким Кардашьян, в котором американская звезда называет людей тупыми и глупыми. Подобные выводы модель сделала исходя из того, сколько не правдивых фактов о ней освещаются в известных СМИ, которым общественность слепо верит.В упомянутомКим Кардашьян провела небольшой обзор наиболее кричащих заголовков о себе, прокомментировав каждый из них, а также подтвердив или опровергнув написанное. Больше всего звезду задело то, что ранее её супруга Канье Уэста сравнили с игравшим в фильме «Прочь» актёром по имени Дэниэл Калуя. Псоел этого в сети стали ходить шутки о том, что репер угодил в самый настоящий плен клана Кардашьян, из которого ему теперь нет спасения.Подводя итоги своего интервью, Ким Кардашьян уверенно заявила, что сплетни о непривлекательности её матери в молодом возрасте являются беспочвенными, а сама она, даже имея троих детей, не перестанет публиковать откровенные фотографии в нижнем белье.