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Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW

Французская компания Renault планирует представить на Московском автосалоне в этом году новое кросс-купе, производство которого в 2019 году стартует на заводе в Москве. Новый автомобиль следом за Россией начнут выпускать и в других странах.

Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW


Новый кроссовер Renault планируют собирать на платформе В0, как и все модели бренда собираемые в России. Первым автомобилем, построенным на данной платформе, является седан  Renault Logan, теперь её используют для производства целого семейства транспортных средств не только французского бренда, но и автомобилей партнёрских компаний Nissan и «АвтоВАЗа».

Основной «изюминкой» нового французского кроссовера является силуэт, напоминающий кросс-купе BMW. Стоит напомнить, что именно баварский концерн в обиход ввёл термин «купе-кроссовер», когда вывел на рынок свою модель Х6. Однако аналогичный тип кузова также давно использует премиальный бренд Infiniti.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:21
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