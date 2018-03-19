Renault выпустит купе-кроссовер схожий с BMW

Новый кроссовер Renault планируют собирать на платформе В0, как и все модели бренда собираемые в России. Первым автомобилем, построенным на данной платформе, является седан Renault Logan, теперь её используют для производства целого семейства транспортных средств не только французского бренда, но и автомобилей партнёрских компаний Nissan и «АвтоВАЗа».Основной «изюминкой» нового французского кроссовера является силуэт, напоминающий кросс-купе BMW. Стоит напомнить, что именно баварский концерн в обиход ввёл термин «купе-кроссовер», когда вывел на рынок свою модель Х6. Однако аналогичный тип кузова также давно использует премиальный бренд Infiniti.