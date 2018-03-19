Валерия появилась на свадьбе друзей в платье за 100 тысяч рублей
Любимая многими певица Валерия недавно появилась на свадьбе своих друзей в платье стоимостью в 100 тысяч рублей. Поклонники отметили, что серебристый оттенок, а также сам фасон наряда очень к лицу исполнительнице.
Валерия вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным недавно оказались приглашёнными на бракосочетание друзей. Вскоре после мероприятия певица разместила несколько фотографий с торжества в своём Instagram-профиле. Теперь поклонники активно обсуждают дизайнерское платье звезды за 100 тысяч рублей.
Выяснилось, что наряд Валерии принадлежит испанскому бренду Delpozo, а стоимость его составляет чуть более одной тысячи долларов, что в рублях равно примерно 100 тысячам. Поклонники оценили внешний вид певицы, подметив то, что та не перестаёт удивлять публику своей стройностью.
Валерия вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным недавно оказались приглашёнными на бракосочетание друзей. Вскоре после мероприятия певица разместила несколько фотографий с торжества в своём Instagram-профиле. Теперь поклонники активно обсуждают дизайнерское платье звезды за 100 тысяч рублей.
Выяснилось, что наряд Валерии принадлежит испанскому бренду Delpozo, а стоимость его составляет чуть более одной тысячи долларов, что в рублях равно примерно 100 тысячам. Поклонники оценили внешний вид певицы, подметив то, что та не перестаёт удивлять публику своей стройностью.