Валерия появилась на свадьбе друзей в платье за 100 тысяч рублей

Валерия вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным недавно оказались приглашёнными на бракосочетание друзей. Вскоре после мероприятия певица разместила несколько фотографий с торжества в своём Instagram-профиле. Теперь поклонники активно обсуждают дизайнерское платье звезды за 100 тысяч рублей.Выяснилось, что наряд Валерии принадлежит испанскому бренду Delpozo, а стоимость его составляет чуть более одной тысячи долларов, что в рублях равно примерно 100 тысячам. Поклонники оценили внешний вид певицы, подметив то, что та не перестаёт удивлять публику своей стройностью.