АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Валерия появилась на свадьбе друзей в платье за 100 тысяч рублей

Любимая многими певица Валерия недавно появилась на свадьбе своих друзей в платье стоимостью в 100 тысяч рублей. Поклонники отметили, что серебристый оттенок, а также сам фасон наряда очень к лицу исполнительнице.

Валерия появилась на свадьбе друзей в платье за 100 тысяч рублей

Валерия вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным недавно оказались приглашёнными на бракосочетание друзей. Вскоре после мероприятия певица разместила несколько фотографий с торжества в своём Instagram-профиле. Теперь поклонники активно обсуждают дизайнерское платье звезды за 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что наряд Валерии принадлежит испанскому бренду Delpozo, а стоимость его составляет чуть более одной тысячи долларов, что в рублях равно примерно 100 тысячам. Поклонники оценили внешний вид певицы, подметив то, что та не перестаёт удивлять публику своей стройностью.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно
Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр
Специалисты компании Mercury сделали из Ford
Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут
Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова
Признаки финансового пузыря нарастают: к чему
Российские ученые разработают программу похудения
Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и
Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного
Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали
Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4
Алина Кабаева пришла на выборы президента в
Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото
В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series
Валерия появилась на свадьбе друзей в платье за
Анджелина Джоли рассказала журналистам о своем
«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала
Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день
Грузовик Ford Cargo возвращается на российский
Новый седан Nissan Altima 2019 представили на
Эксперты назвали положительные и отрицательные
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
Эксперты выяснили, как прекратить кибератаки
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в
Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же
Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa
Евгении Феофилактовой никто не делает предложения
В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики
Просмотреть все новости