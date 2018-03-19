В США собираются управлять атомной подлодкой с помощью геймпада от Xbox

Министр ВМС США очень удивлен данной разработке и считает, что она является «настоящим технологическим чудом». Так с помощью геймпада оператор может управлять вращением оптронных мачт, которые выступают в качестве замены старым перископам. В этих устройствах имеются инфракрасные датчики для осмотра поверхности воды.Командир субмарины Colorado Рид Коэпп считает, что геймпад от Xbox является более дешевым средством управления подлодкой, а также с ним хорошо знакомы молодые военные.