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В США собираются управлять атомной подлодкой с помощью геймпада от Xbox

Стало известно, что в распоряжение ВМС США поступила атомная подлодка Colorado, которая отличается наличием опции управления посредством использования геймпада Xbox. Отмечается, что длина субмарины достигает 115 метров, а ее ширина составляет 10 метров. Вес подводной лодки 7,8 тонны.

В США собираются управлять атомной подлодкой с помощью геймпада от Xbox


Министр ВМС США очень удивлен данной разработке и считает, что она является «настоящим технологическим чудом». Так с помощью геймпада оператор может управлять вращением оптронных мачт, которые выступают в качестве замены старым перископам. В этих устройствах имеются инфракрасные датчики для осмотра поверхности воды.

Командир субмарины Colorado Рид Коэпп считает, что геймпад от Xbox является более дешевым средством управления подлодкой, а также с ним хорошо знакомы молодые военные.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:40
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