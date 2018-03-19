В США собираются управлять атомной подлодкой с помощью геймпада от Xbox
Стало известно, что в распоряжение ВМС США поступила атомная подлодка Colorado, которая отличается наличием опции управления посредством использования геймпада Xbox. Отмечается, что длина субмарины достигает 115 метров, а ее ширина составляет 10 метров. Вес подводной лодки 7,8 тонны.
Министр ВМС США очень удивлен данной разработке и считает, что она является «настоящим технологическим чудом». Так с помощью геймпада оператор может управлять вращением оптронных мачт, которые выступают в качестве замены старым перископам. В этих устройствах имеются инфракрасные датчики для осмотра поверхности воды.
Командир субмарины Colorado Рид Коэпп считает, что геймпад от Xbox является более дешевым средством управления подлодкой, а также с ним хорошо знакомы молодые военные.
Министр ВМС США очень удивлен данной разработке и считает, что она является «настоящим технологическим чудом». Так с помощью геймпада оператор может управлять вращением оптронных мачт, которые выступают в качестве замены старым перископам. В этих устройствах имеются инфракрасные датчики для осмотра поверхности воды.
Командир субмарины Colorado Рид Коэпп считает, что геймпад от Xbox является более дешевым средством управления подлодкой, а также с ним хорошо знакомы молодые военные.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:40