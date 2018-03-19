Равшана Куркова выбрала для себя экстремальный отдых в парке развлечений ОАЭ

Вместо пляжных удовольствий звезда посетила Wadi Adventure, где туристы могут заняться рафтингом, серфингом и другими спортивными забавами. Любители альпинизма могут совершать полеты над территорией, что особенно впечатлило артистку. Равшана Куркова запечатлела себя в воздухе, а поклонники отметили, что такой отдых требует большой смелости и желания попробовать новинки.Пользователи сетей назвали знаменитость умницей и храброй скалолазкой, заслуживающей уважения. Многие люди даже не знали, что в стране есть такой интересный уголок, а сама актриса часто любит удивлять фанатов необычными достопримечательностями во время отдыха в разных странах.