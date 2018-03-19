LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся корпусом

Так в качестве подтверждения информации были опубликованы рендеры нового смартфона, на которых девайс предстал в черном и розово-золотистом цвете. Дисплей устройства обладает диагональю в 3 дюйма и предлагает разрешение стандарта WQVGA. Экран расположен на внутренней части верхней панели.В аппаратной основе заложен процессор MediaTek с предельной тактовой частотой работы 1,1 ГГц. Модуль оперативной памяти предлагает 1 гигабайт, а на встроенном накопителе данных имеется 8 Гб свободного пространства. Также имеется камера на тыльной стороне смартфона с разрешением 8 Мп.За автономность ответит аккумулятор с емкостью 1470 мАч. Для программных операций представлена операционная система Android 6.0.1 Marshmallow.На рынке девайс появится с ценником в 60-70 долларов.