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LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся корпусом

В Сети появилась информация о скором выходе смартфона LG Folder на рынок. Данное устройство имеет кодовое обозначение LM-Y110 и выполнено в стиле «раскладушки».

LG готовит к выходу смартфон с раскладывающимся корпусом


Так в качестве подтверждения информации были опубликованы рендеры нового смартфона, на которых девайс предстал в черном и розово-золотистом цвете. Дисплей устройства обладает диагональю в 3 дюйма и предлагает разрешение стандарта WQVGA. Экран расположен на внутренней части верхней панели.

В аппаратной основе заложен процессор MediaTek с предельной тактовой частотой работы 1,1 ГГц. Модуль оперативной памяти предлагает 1 гигабайт, а на встроенном накопителе данных имеется 8 Гб свободного пространства. Также имеется камера на тыльной стороне смартфона с разрешением 8 Мп.

За автономность ответит аккумулятор с емкостью 1470 мАч. Для программных операций представлена операционная система Android 6.0.1 Marshmallow.

На рынке девайс появится с ценником в 60-70 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:14
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