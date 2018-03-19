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“Постельное” фото модели Тесс Холидей вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сетей

Модель не стесняется показывать свои пышные формы тела, призывая других полных людей следовать ее примеру. Тесс Холидей опубликовала “постельное” фото в Instagram, но оно вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сетей.

Под сюжетом знаменитость написала мотивирующее сообщение, отметив, что плохое настроение можно убрать, если запечатлеть себя в нижнем белье. Она также упомянула о восхищении своего супруга после таких снимков, а также это помогает Тесс Холидей преодолеть депрессивные мысли. Новый снимок набрал 55000 лайков, а подписчики были восхищены уверенностью молодой особы, не стесняющейся показывать себя обществу.

“Постельное” фото модели Тесс Холидей вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сетей


Недоброжелатели назвали его кошмаром, отметив, что у них сразу пропал аппетит. Они не понимают, зачем знаменитости нужно оголяться перед камерой, имея 155-килограммовый вес. Несмотря на негативные комментарии, красавица добилась успеха в своей профессии, и часто рекламирует наряды для полных дам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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