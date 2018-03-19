Брюсу Уиллису исполняется 63 года

В США Брюс Уиллис считается одним из самых дорогостоящих актёров. Артист получил именную звезду на голливудской Аллее Славы и орден Искусств и литературы. Посвятить себя кино артист решил в 22 года. В юношеские годы он ходил в театральный кружок, в который пришёл, чтобы избавиться от заикания.Брюс Уиллис начал строить свою профессиональную карьеру в Нью-Йорке. Несколько лет об актёре никто не знал, но после выхода телесериала «Детективное агентство «Лунный свет»» всё кардинально поменялось. После успешной роли в детективном сериале артиста пригласили сняться в кинофильме «Крепкий орешек», после чего Брюс Уиллис попал в топ самых популярных голливудских актёров.