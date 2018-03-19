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Друг Олега Яковлева Роман Радов тоже стал претендентом на имущество певца из-за вложенных средств

Друг Олега Яковлева на передаче “Ты не поверишь!” сообщил, что тоже стал претендентом на имущество певца. Роман Радов вкладывал свои средства в квартиру, купленную во время студенческих годов.

Актер тогда уже был знаком с музыкантом, а также после приобретения жилья в нем была сделана перепланировка. Сейчас он живет в этом месте и не собирается отдавать его родственникам Олега Яковлева. Также Роман Радов не верит в союз Александры Куцевол со знаменитостью, хотя она продолжает настаивать на своей версии событий.

Друг Олега Яковлева Роман Радов тоже стал претендентом на имущество певца из-за вложенных средств


Пока главной наследницей остается Татьяна Яковлева, которая тоже ничего не слышала о тайном браке исполнителя. На его могиле до сих пор нет памятника, так что друг придумал его дизайн и хочет решить эту проблему в ближайшее время.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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