Друг Олега Яковлева Роман Радов тоже стал претендентом на имущество певца из-за вложенных средств

Актер тогда уже был знаком с музыкантом, а также после приобретения жилья в нем была сделана перепланировка. Сейчас он живет в этом месте и не собирается отдавать его родственникам Олега Яковлева. Также Роман Радов не верит в союз Александры Куцевол со знаменитостью, хотя она продолжает настаивать на своей версии событий.Пока главной наследницей остается Татьяна Яковлева, которая тоже ничего не слышала о тайном браке исполнителя. На его могиле до сих пор нет памятника, так что друг придумал его дизайн и хочет решить эту проблему в ближайшее время.