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Новое приложение позволит искать смартфон хлопками в ладоши

В сервисе Google Play появилось новое интересное приложение, с помощью которого пользователь сможет найти свой смартфон в помещении. Так программа для поиска затерявшегося мобильного устройства называется Clap To Find My Phone.

Новое приложение позволит искать смартфон хлопками в ладоши


Известно, что создателями этого приложения выступили специалисты из компании и REDteam. По их словам, чтобы программа нормально работала, не требуется никаких специальных сложных настроек. Для этого следует просто выдать ей необходимые права.

Самое главное, что нужно сделать, так это настроить микрофон смартфона на хорошую чувствительность. Чтобы проверить, как программа будет работать, необходимо нажать на кнопку «Try» и спрятать девайс. Затем нужно войти в другую комнату и сделать два хлопка руками.

Если вы все правильно сделали, то приложение отреагирует на хлопки включением громкой сирены, которая позволит отыскать затерявшийся телефон.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:10
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