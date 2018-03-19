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Новая версия BMW X2 пополнила каршеринговый парк YouDrive

Новый компактный кроссовер версии BMW X2 появился в московском автопарке каршерингового сервиса YouDrive.

Новая версия BMW X2 пополнила каршеринговый парк YouDrive

Авто стало доступным уже 3 марта, вместе с российским началом продаж модели. В парке YouDrive теперь появится 9 авто BMW X2. В свою очередь BMW X2 sDrive20i, которые поступили в парк YouDrive, оснащаются двухлитровым мотором на 192 л.с. (технология BMW TwinPower Turbo). В авто имеется 7-ступенчатый автомат Steptronic (двойное сцепление). Авто до первой сотни разгоняется за 7,7 секунды. Максимальная скорость достигает 227 км/час. Машина имеет вариации Advantage и M Sport X

BMW X2 является не единственным транспортным средством BMW Group непосредственно в парке YouDrive. В каршеринговом сервисе раньше дебютировали версии BMW i3, BMW 218i Active Tourer, пятидверные хэтчбеки MINI. В свою очередь каршеринг приобрел авто MINI и BMW при поддержке фирмы компании «Авилон», которая осуществляет сервисное их обслуживание.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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