Новая версия BMW X2 пополнила каршеринговый парк YouDrive

Авто стало доступным уже 3 марта, вместе с российским началом продаж модели. В парке YouDrive теперь появится 9 авто BMW X2. В свою очередь BMW X2 sDrive20i, которые поступили в парк YouDrive, оснащаются двухлитровым мотором на 192 л.с. (технология BMW TwinPower Turbo). В авто имеется 7-ступенчатый автомат Steptronic (двойное сцепление). Авто до первой сотни разгоняется за 7,7 секунды. Максимальная скорость достигает 227 км/час. Машина имеет вариации Advantage и M Sport XBMW X2 является не единственным транспортным средством BMW Group непосредственно в парке YouDrive. В каршеринговом сервисе раньше дебютировали версии BMW i3, BMW 218i Active Tourer, пятидверные хэтчбеки MINI. В свою очередь каршеринг приобрел авто MINI и BMW при поддержке фирмы компании «Авилон», которая осуществляет сервисное их обслуживание.