В Qualcomm рассказали, какие смартфоны могут работать в режиме Quick Charge 4 и 4+

Так оказалось, что пока таким новшеством может похвастаться только один мобильный девайс - Razer Phone. Именно он может заряжаться по стандарту Quick Charge 4 и 4+. Вследствие такого редкого распространения технологии быстрой зарядки нового поколения, американские специалисты рассказали, почему так происходит. Отмечается, что в первую очередь это связано с малым количеством выпускаемых зарядных устройств требуемого стандарта. Также за QC 4 и 4+ требуют высокий уровень денежных отчислений из суммы каждой проданной модели телефона.Важно указать, что Quick Charge 4 позволяет заряжать аккумулятор смартфона на 20% быстрее, чем это делает технология предыдущей генерации. Так этот показатель достигается путем увеличения силы тока до 3А. Также четвертая версия способна работать вместе с Power Delivery, которая применяется в портативных компьютерах и устройствах с разъемом USB Type-C.