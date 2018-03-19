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Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в корыстных целях, возлюбленного Марины Тристановны подозревают в неискренности

По свежим слухам с телестройки «Дом-2», Майя Донцова в очередной раз доказывает зрителям, что заводит дружбу на проекте только в корыстных целях, а возлюбленного проектной бабушки Марины Тристановны многие уже подозревают в неискренности со своей женщиной.

Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в корыстных целях, возлюбленного Марины Тристановны подозревают в неискренности

Майя Донцова больше не видит смысла в дружбе с Еленой Хроминой

Многие зрители помнят, какая крепкая дружба завязалась между Еленой Хроминой и Майей Донцовой на Острове любви. Девушки постоянно поддерживали друг друга в сложных ситуациях, а также делились всеми переживаниями. Сейчас, когда возлюбленная Алексея Купина увидела в художнице своего конкурента в проектном свадебном конкурсе, крепкая дружба тотчас забылась.

Донцова постоянно критикует Елену Хромину, утверждая, что та сама виновата в разрыве с Саймоном Марданшиным. Стоит подчеркнуть, что в такой непростой ситуации девушку поддерживает именно Алексей Купин, в связи с чем у зрителей сложилось мнение, что молодой человек выбрал себе в спутницы не ту участницу.

Ухажёр Марины Тристановны больше не может скрывать общение с Ириной Агибаловой

Участникам и ведущим «Дома-2» стало известно о том, что возлюбленный Марины Тристановны продолжительное время скрывал ото всех факт общения с другой экс-участницей Ириной Агибаловой. Сам Александр Ковалевский не считает себя виноватым в чём-либо, но и в оправдание ничего сказать не смог.
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в корыстных целях, возлюбленного Марины Тристановны подозревают в неискренности

Во время визита бизнесмена на Поляну телестройки «Дом-2» Влад Кадони тут же устроил тому настоящий допрос, но жених Марины Тристановны растерялся, не сумев дать ни одного внятного ответа.

В связи с этим у зрителей сложилось мнение, что мужчина с самого начала отношений не был до конца честен с мамой Таты Абрамсон. Многие считают, что бизнесмен мог воспользоваться популярностью проектной бабушки ради рекламы собственных услуг.
dzen / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:43
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