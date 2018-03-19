АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

“Бельмесские лица” пополнили список загадочных событий прошлого века и до сих пор появляются в доме

Впервые о “Бельмесских лицах” заговорили в 70-х годах, после того, как в доме испанской домохозяйки на полу появилось пятно, принявшее человеческий облик. Они пополнили список самых загадочных событий прошлого века и до сих пор появляются в этом месте, а ученым не удалось разгадать тайну феномена.

Женщина сильно испугалась, после чего члены семьи решили просто залить поверхность бетоном и сделать новый ремонт. Однако через неделю странный образ снова показался на поверхности, а среди жителей Бельмеса стали распространятся разные слухи. Власти попросили людей не трогать пятна до расследования ученых, обнаруживших под кухней скелеты без черепов, похороненных тут 1000 лет назад. Их перезахоронили на кладбище, однако мертвецы не желали успокоиться.

“Бельмесские лица” пополнили список загадочных событий прошлого века и до сих пор появляются в доме


На полу стали появляться лица многих людей, среди которых были дети, но самым большим кошмаром для испанцев стало массовое нашествие любопытных туристов вместе с журналистами и любителями мистики. Образцы были исследованы в лаборатории, но ученые не смогли понять природу такого чуда, хотя признали их подлинность. Они решили просто закрыть поверхность на несколько месяцев и опечатать комнату. Люди были шокированы, когда открыли ее в положенный срок, так как лиц стало намного больше. После смерти владелицы феномен продолжает существовать, не желая раскрывать свои тайны.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая версия BMW X2 пополнила каршеринговый парк
Дочь Елены Темниковой обучается основам выпечки у
Равшана Куркова выбрала для себя экстремальный
Стефания Маликова озадачила поклонников выбором
Елена Темникова презентовала новый «Фиолетовый»
В Qualcomm рассказали, какие смартфоны могут
Бюджетный кроссовер KIA Sportage наделят
В Турции самолет задержали на три часа из-за
2017 год отмечен атаками
Алексей Чадов рассказал о романе с Лейсан
Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами архивным
Звезда «Волк с Уолл-стрит» Джона Хилл впервые
Пользователи уверены в беременности Анастасии
Компания GE испытала самый большой в мире
“Постельное” фото модели Тесс Холидей вызвало
На кастинге «Дом-2» девушка получила серьезную
Регулярное употребление Виагры снижает риск
Друг Олега Яковлева Роман Радов тоже стал
Пользователи увидели беременный живот Ксении
Фанаты похвалили редакторов «Дома-2» за забавный
БТА -банк Кенеса Ракишева продолжает возвращать
В соцсети восхитились красотой сестры Елены
Солнечные бури могут создать угрозу для
Александр Новак назвал условия выхода России из
Захар Саленко снова может вернуться на
С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать
“Бельмесские лица” пополнили список загадочных
NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с
Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на
В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее
Просмотреть все новости