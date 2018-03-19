“Бельмесские лица” пополнили список загадочных событий прошлого века и до сих пор появляются в доме

Женщина сильно испугалась, после чего члены семьи решили просто залить поверхность бетоном и сделать новый ремонт. Однако через неделю странный образ снова показался на поверхности, а среди жителей Бельмеса стали распространятся разные слухи. Власти попросили людей не трогать пятна до расследования ученых, обнаруживших под кухней скелеты без черепов, похороненных тут 1000 лет назад. Их перезахоронили на кладбище, однако мертвецы не желали успокоиться.На полу стали появляться лица многих людей, среди которых были дети, но самым большим кошмаром для испанцев стало массовое нашествие любопытных туристов вместе с журналистами и любителями мистики. Образцы были исследованы в лаборатории, но ученые не смогли понять природу такого чуда, хотя признали их подлинность. Они решили просто закрыть поверхность на несколько месяцев и опечатать комнату. Люди были шокированы, когда открыли ее в положенный срок, так как лиц стало намного больше. После смерти владелицы феномен продолжает существовать, не желая раскрывать свои тайны.