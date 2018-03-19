Бюджетный кроссовер KIA Sportage наделят искусственным интеллектом

Разработчики авто Kia в этом году собираются в серийное производство запустить недорогую вариацию известного паркетника Sportage. Первыми обновленную модель увидят жители КНР. Компания-производитель позиционирует новые свои доработанные авто, в виде «бюджетной» альтернативы другому кроссоверу версии Kia KX5. В Китае в настоящее время организованы реализации двух генераций Kia Sportage.По мнению экспертов, в автомобиль новой генерации встроят систему искусственного интеллекта. Она обеспечит управление на другом уровне функционалом транспортной техники, силовым агрегатом, опциями, климатическим контролем, а также прочими полезными системами. Более дешевую Sportage официально представят в рамках международной выставки в Шанхае.