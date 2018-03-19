АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Бюджетный кроссовер KIA Sportage наделят искусственным интеллектом

Автопроизводители компании Kia планируют выпустить новую «бюджетную» вариацию модели Sportage. Разработчики в данное транспортное средство собираются поставить систему ИИ.

Бюджетный кроссовер KIA Sportage наделят искусственным интеллектом

Разработчики авто Kia в этом году собираются в серийное производство запустить недорогую вариацию известного паркетника Sportage. Первыми обновленную модель увидят жители КНР. Компания-производитель позиционирует новые свои доработанные авто, в виде «бюджетной» альтернативы другому кроссоверу версии Kia KX5. В Китае в настоящее время организованы реализации двух генераций Kia Sportage.

По мнению экспертов, в автомобиль новой генерации встроят систему искусственного интеллекта. Она обеспечит управление на другом уровне функционалом транспортной техники, силовым агрегатом, опциями, климатическим контролем, а также прочими полезными системами. Более дешевую Sportage официально представят в рамках международной выставки в Шанхае.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Елены Темниковой обучается основам выпечки у
Равшана Куркова выбрала для себя экстремальный
Стефания Маликова озадачила поклонников выбором
Елена Темникова презентовала новый «Фиолетовый»
В Qualcomm рассказали, какие смартфоны могут
Бюджетный кроссовер KIA Sportage наделят
В Турции самолет задержали на три часа из-за
2017 год отмечен атаками
Алексей Чадов рассказал о романе с Лейсан
Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами архивным
Звезда «Волк с Уолл-стрит» Джона Хилл впервые
Пользователи уверены в беременности Анастасии
Компания GE испытала самый большой в мире
“Постельное” фото модели Тесс Холидей вызвало
На кастинге «Дом-2» девушка получила серьезную
Регулярное употребление Виагры снижает риск
Друг Олега Яковлева Роман Радов тоже стал
Пользователи увидели беременный живот Ксении
Фанаты похвалили редакторов «Дома-2» за забавный
БТА -банк Кенеса Ракишева продолжает возвращать
В соцсети восхитились красотой сестры Елены
Солнечные бури могут создать угрозу для
Александр Новак назвал условия выхода России из
Захар Саленко снова может вернуться на
С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать
“Бельмесские лица” пополнили список загадочных
NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с
Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на
В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее
Модель из Якутии устроила фотосессию в купальнике
Просмотреть все новости