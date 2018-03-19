Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида Анташвили оставили на проекте

Фанаты реалити-шоу отмечают, что обвинители и прокуроры в одном лице просили высшую меру наказания, а в итоге получился «хэппи-энд».Участнику «Дом-2» Давиду Анташвилди всего лишь пригрозили пальчиком и оставили все как есть.Многие зрители надеялись, что Давида выставят с проекта, но их ждало разочарование., - возмущаются поклонники телестройки.Фанаты молодежного проекта недовольны, что организаторы из них вновь сделали «лохов», рассчитывая на бурное обсуждение эфира и высокие рейтинги.