АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида Анташвили оставили на проекте

Зрители популярной молодежной телестройки «Дом-2» разочарованы решением «судей с молоточком», которые в итоге оставили Давида Анташвили на проекте.

Фанаты реалити-шоу отмечают, что обвинители и прокуроры в одном лице просили высшую меру наказания, а в итоге получился «хэппи-энд».

Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида Анташвили оставили на проекте

Участнику «Дом-2» Давиду Анташвилди всего лишь пригрозили пальчиком и оставили все как есть.

Многие зрители надеялись, что Давида выставят с проекта, но их ждало разочарование.

«За веревочки дергают Карабасы, решая все за зрителя! Даже радость по поводу иммунитета была не настоящей, видно было, что Жарикова знала, где верный шар!», - возмущаются поклонники телестройки.

Фанаты молодежного проекта недовольны, что организаторы из них вновь сделали «лохов», рассчитывая на бурное обсуждение эфира и высокие рейтинги.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Кукла Барби» - Валерия Лукьянова показала
Новости «Дом-2»: Боня с размахом отметила день
Грузовик Ford Cargo возвращается на российский
Новый седан Nissan Altima 2019 представили на
Эксперты назвали положительные и отрицательные
В Санкт-Петербурге разбилась дельтапланеристка
Новости «Дом-2»: Майя Донцова дружит только в
Снимок голого Алексея Панина в душе с такой же
Поклонники «Дома-2» возмущены, что Давида
Lenovo S5 победит конкурентов искусственным
Amazon решила научить голосовой помощник Alexa
Евгении Феофилактовой никто не делает предложения
В Сеть за сутки до анонса утекли характеристики
“Питьевое золото”: Лекарство из 2000 года до
В ожидании второго ребёнка Алёну Ашмарину мучает
Пелагея рассказала о драгоценностях, подаренных
Трагически погиб известный видеоблогер из Уфы
Александра Гобозова ищут кавказцы за огромные
Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего
Виктория Берникова на новом откровенном фото
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать
Кирилл-«Руки-базуки» пожаловался на боль и
Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне
"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу
Светлана Иванова показала в Instagram заметно
Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»
В Windows 10 появится возможность открывать
Анастасия Костенко призналась супругу в любви на
Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в
Просмотреть все новости