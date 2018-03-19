Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами архивным фото

Кэтрин Зета-Джонс редко радует фолловеров своего Instagram свежими публикациями, тем более не выкладывает снимки своих детей и семьи. Актриса ещё в конце декабря обнародовала фото с отдыха в Азии. Тогда артистка продемонстрировала несколько совместных фото с супругом и детьми. Спустя несколько месяцев, она решила опубликовать в своём Instagram семейную публикацию десятилетней давности, на котором запечатлена Кэтрин, её муж Майкл Дуглас, а также их дети – Дилан и Кэрис.На данном снимке родители держат своих малышей на руках. Рядом артистка обнародовала новое фото, где изображены те же лица, однако на десять лет старше. Актриса под публикацией написала «Как быстро летит время» а также, что современное фото сделано в Канаде возле их коттеджа. Публикация за сутки сумела собрать около 79 тысяч лайков.