Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на автохамов

Мужчина предпочел оставаться анонимом, но данная тема вызвала позитивную реакцию у читателей, а также собрала множество лайков. Он отметил, что многие водители специально ставят транспорт возле подъездов домов, занимают территорию детских площадок и тротуаров. В сюжетах крупными планами показаны номера авто нарушителей и молодые мамы, не способные попасть домой вместе с колясками из-за этих лиц.Многие пользователи сетей уверены, что наглядные примеры помогут быстрее исправить ситуацию. Сейчас во многих городах активисты проводят движение против такой категории граждан, так что в данном случае власти смогут отреагировать на проблему и решить ее законным путем.