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Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на автохамов

В сетях были опубликованы снимки, сделанные жителем Ростова. Он рассказал пользователям о своей фотоохоте на автохамов, которые продолжают оставлять машины в неположенных местах.

Мужчина предпочел оставаться анонимом, но данная тема вызвала позитивную реакцию у читателей, а также собрала множество лайков. Он отметил, что многие водители специально ставят транспорт возле подъездов домов, занимают территорию детских площадок и тротуаров. В сюжетах крупными планами показаны номера авто нарушителей и молодые мамы, не способные попасть домой вместе с колясками из-за этих лиц.

Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на автохамов


Многие пользователи сетей уверены, что наглядные примеры помогут быстрее исправить ситуацию. Сейчас во многих городах активисты проводят движение против такой категории граждан, так что в данном случае власти смогут отреагировать на проблему и решить ее законным путем.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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