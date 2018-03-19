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Регулярное употребление Виагры снижает риск развития рака кишечника

Грузинские ученые выяснили, что употребление человеком небольшого количества Виагры снижает риск развития рака толстой/тонкой кишки.

Регулярное употребление Виагры снижает риск развития рака кишечника

Препарат препятствует появлению полипов, аномальному скоплению клеток. Виагра используется не только как препарат для улучшения потенции, а также для прочих нужд. Ее назначают недоношенным детям, имеющим лёгочную гипертензию. Лекарственное средство способно снижать число образований у мышей, имеющих генетическую мутацию, способствующую производству полипов, приводящую к развитию колоректального рака. Виагра может наполовину снизить количество опухолей у данных животных.

Виагра может расслаблять мышечные гладкие клетки вокруг кровеносных сосудов. Это помогает при эректильной дисфункции, легочной гипертензии. Она также повышает уровни циклического химического GMP, влияющего на кишечную оболочку – эпителий. Виагра эффективна непосредственно для профилактики новообразований.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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