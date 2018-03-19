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Евгении Феофилактовой никто не делает предложения о замужестве

Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова даже после ухода с проекта вызывает интерес у публики, особенно когда заявила, что не стремится связывать себя узами брака.

Напомним, что после расставания с Антоном Гусевым Женя заявила о наличии богатого поклонника, который поселили ее в шикарном загородном доме.

Евгении Феофилактовой никто не делает предложения о замужестве

Фанаты стали строить предположения о возможной скорой свадьбе, но в ответ получили заявление Феофилактовой о нежелании вступать в брак.

Хейтеры сразу же прокомментировали это и написали, что, скорее всего, Евгении никто так и не предложил руку и сердце и молодая женщина просто делает «хорошую мину при плохой игре».

Евгении Феофилактовой никто не делает предложения о замужестве

Недавно подписчики напомнили Феофилактовой, что если она останется одна, то не сможет поддерживать нынешний образ жизни. На что звезда телестройки ответила, что основной ее доход поступает от бутика и на него она и собирается жить в дальнейшем.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:11
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