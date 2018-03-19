Евгении Феофилактовой никто не делает предложения о замужестве
Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова даже после ухода с проекта вызывает интерес у публики, особенно когда заявила, что не стремится связывать себя узами брака.
Напомним, что после расставания с Антоном Гусевым Женя заявила о наличии богатого поклонника, который поселили ее в шикарном загородном доме.
Фанаты стали строить предположения о возможной скорой свадьбе, но в ответ получили заявление Феофилактовой о нежелании вступать в брак.
Хейтеры сразу же прокомментировали это и написали, что, скорее всего, Евгении никто так и не предложил руку и сердце и молодая женщина просто делает «хорошую мину при плохой игре».
Недавно подписчики напомнили Феофилактовой, что если она останется одна, то не сможет поддерживать нынешний образ жизни. На что звезда телестройки ответила, что основной ее доход поступает от бутика и на него она и собирается жить в дальнейшем.
Напомним, что после расставания с Антоном Гусевым Женя заявила о наличии богатого поклонника, который поселили ее в шикарном загородном доме.
Фанаты стали строить предположения о возможной скорой свадьбе, но в ответ получили заявление Феофилактовой о нежелании вступать в брак.
Хейтеры сразу же прокомментировали это и написали, что, скорее всего, Евгении никто так и не предложил руку и сердце и молодая женщина просто делает «хорошую мину при плохой игре».
Недавно подписчики напомнили Феофилактовой, что если она останется одна, то не сможет поддерживать нынешний образ жизни. На что звезда телестройки ответила, что основной ее доход поступает от бутика и на него она и собирается жить в дальнейшем.