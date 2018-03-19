Модель из Якутии устроила фотосессию в купальнике на 20-градусном морозе

Она написала небольшое сообщение, отметив, что во время съемок многие водители, проезжающие по Покровскому тракту, были восхищены таким зрелищем. Люди останавливались, чтобы увидеть смелую красавицу, рискнувшую раздеться ради искусства.Юзеры тоже открыто восхищались поступком модели, хотя многие люди сочли его безрассудством. Они отметили, что такие выходки могут спровоцировать в будущем проблемы со здоровьем, а также нарушить репродуктивную функцию молодой особы.