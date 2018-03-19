В соцсети восхитились красотой сестры Елены Исинбаевой

Елена Исинбаева, являющаяся олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом, обнародовала снимок в своём микроблоге Instagram. Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров известной российской спортсменки. На нём запечатлены две сестры Елена и Инесса. Тридцатипятилетняя волгоградская атлетка тепло подписала публикацию, назвав сестру помощницей.Подписчики активно обсуждают фото, отмечая красоту, а также большое сходство девушки с именитой родственницей. Многие фолловеры спортивного таланта Елены заявили, что сестры друг на друга очень похожи. Мужская часть поклонников прыгуньи заинтересовалась, замужем ли Инесса. Публикация в течение суток сумела собрать около 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитой спортсменки.