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В соцсети восхитились красотой сестры Елены Исинбаевой

В Сети обсуждают фото, размещенное в Instagram отечественной спортсменкой Еленой Исинбаевой. Фанаты девушки восхищаются красотой её сестры Инессы.

В соцсети восхитились красотой сестры Елены Исинбаевой

Елена Исинбаева, являющаяся олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом, обнародовала снимок в своём микроблоге Instagram. Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров известной российской спортсменки. На нём запечатлены две сестры Елена и Инесса. Тридцатипятилетняя волгоградская атлетка тепло подписала публикацию, назвав сестру помощницей.

Подписчики активно обсуждают фото, отмечая красоту, а также большое сходство девушки с именитой родственницей. Многие фолловеры спортивного таланта Елены заявили, что сестры друг на друга очень похожи. Мужская часть поклонников прыгуньи заинтересовалась, замужем ли Инесса. Публикация в течение суток сумела собрать около 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитой спортсменки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
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