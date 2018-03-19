Александр Новак назвал условия выхода России из сделки ОПЕК+

Россия уже в этом году прорабатывает меры по выходу из соглашения по ограничению ежесуточной добычи нефти. Эта сделка с нефтедобывающими странами получила название ОПЕК+, так как в нее вошли не только страны ОПЕК, а и те, кто хотел стабилизировать цены за счет этой меры. Однако серьезного улучшения не произошло и странам не удалось достичь прежней цены в $100. Россия вынуждена пойти на эту меру из-за исчерпания Стабилизационного фонда всего за 4 года, падения экономики и роста дефицита госбюджета.Кроме того, уже к 2030 году Германия сократит потребление углеводородов до 30% с современных 66%, о чем подписала соглашение канцлер Германии Ангела Меркель. Учитывая, что эта страна является крупнейшим потребителем российских нефтепродуктов и газа, такое изменение коньюктуры приведет к необратимым последствиям в российской экономике, считают экономисты. Тем более, что американские компании планируют уже со следующего года поставлять газа в Европу в 4 раза больше.