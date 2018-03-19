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Курс валют на 17.03.2018

Александр Новак назвал условия выхода России из сделки ОПЕК+

В третьем-четвертом квартале текущего года российское правительство будет готово выйти из соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+. Об этом заявил Александр Новак, министр энергетики России. По его словам, это станет возможным при определенных условиях: достижении баланса на рынке углеводородов и стабилизации цен на мировых рынках нефти.

Россия уже в этом году прорабатывает меры по выходу из соглашения по ограничению ежесуточной добычи нефти. Эта сделка с нефтедобывающими странами получила название ОПЕК+, так как в нее вошли не только страны ОПЕК, а и те, кто хотел стабилизировать цены за счет этой меры. Однако серьезного улучшения не произошло и странам не удалось достичь прежней цены в $100. Россия вынуждена пойти на эту меру из-за исчерпания Стабилизационного фонда всего за 4 года, падения экономики и роста дефицита госбюджета.

Александр Новак назвал условия выхода России из сделки ОПЕК+


Кроме того, уже к 2030 году Германия сократит потребление углеводородов до 30% с современных 66%, о чем подписала соглашение канцлер Германии Ангела Меркель. Учитывая, что эта страна является крупнейшим потребителем российских нефтепродуктов и газа, такое изменение коньюктуры приведет к необратимым последствиям в российской экономике, считают экономисты. Тем более, что американские компании планируют уже со следующего года поставлять газа в Европу в 4 раза больше.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:00
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