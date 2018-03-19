Молодой парень из Камышина решил бросить свою подружку ради ее матери после интимных отношений с женщиной

Он признается в любви этой особе и предлагает продолжить романтическую связь, хотя сама она ответила 18-летнему юноше отказом и не хочет иметь проблемы со своей несовершеннолетней дочерью. Парень встречался с девушкой и зашел к ней в гости, но тогда возлюбленной не было дома. Тогда между парой произошла связь, а теперь камышанин не желает больше общаться с 16-летней особой, потому что нашел женщину своей мечты.Юзеры стали активно комментировать сложившуюся ситуацию, но сразу осудили мать за такое поведение, рекомендуя ей сдерживать эмоции. Некоторые лица шутливо посоветовали парню иметь связи с двумя представительницами слабого пола, но большинство людей напомнили ему о моральных принципах и благоразумном поведении.