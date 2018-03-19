Пелагея рассказала о драгоценностях, подаренных мужем после слухов об измене
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин счастливо женаты уже два года, но при этом не любят выставлять напоказ личную жизнь, но недавно певица решила похвастаться перед поклонниками и журналистами драгоценностями, которые ей часто дарит супруг.
Так Пелагея рассказала, что к каждому знаменательному событию в их семье Иван Телегин преподносит ей драгоценные украшения, но Пелагея показывает их только во время выходов в свет.
«В последнее время все драгоценности мне дарит муж. Это очень приятно и всегда памятно. Он делает это на какие-то памятные даты, события. Так что я советую всем мужчинам делать подарки своим женщинам. Тогда они будут смотреть на драгоценности и вспоминать о вас», - посоветовала певица.
О подарках мужа Пелагея рассказала после слухов об измене хоккеиста. Недавно в Сети появился снимок, где Иван запечатлен рядом с загадочной брюнеткой, но Телегин заверил всех, что с поклонницей их связывает исключительно дружба. Понятно, что фанаты Пелагеи и Телегина тут же вообразили измену и начали активно смаковать эту тему.
Сама певица не комментировала эти слухи, но призвала своих подписчиков дарить женщинам драгоценности, чтобы они смотрели на них и вспоминали о любимых.
Так Пелагея рассказала, что к каждому знаменательному событию в их семье Иван Телегин преподносит ей драгоценные украшения, но Пелагея показывает их только во время выходов в свет.
«В последнее время все драгоценности мне дарит муж. Это очень приятно и всегда памятно. Он делает это на какие-то памятные даты, события. Так что я советую всем мужчинам делать подарки своим женщинам. Тогда они будут смотреть на драгоценности и вспоминать о вас», - посоветовала певица.
О подарках мужа Пелагея рассказала после слухов об измене хоккеиста. Недавно в Сети появился снимок, где Иван запечатлен рядом с загадочной брюнеткой, но Телегин заверил всех, что с поклонницей их связывает исключительно дружба. Понятно, что фанаты Пелагеи и Телегина тут же вообразили измену и начали активно смаковать эту тему.
Сама певица не комментировала эти слухи, но призвала своих подписчиков дарить женщинам драгоценности, чтобы они смотрели на них и вспоминали о любимых.