Пелагея рассказала о драгоценностях, подаренных мужем после слухов об измене

Так Пелагея рассказала, что к каждому знаменательному событию в их семье Иван Телегин преподносит ей драгоценные украшения, но Пелагея показывает их только во время выходов в свет., - посоветовала певица.О подарках мужа Пелагея рассказала после слухов об измене хоккеиста. Недавно в Сети появился снимок, где Иван запечатлен рядом с загадочной брюнеткой, но Телегин заверил всех, что с поклонницей их связывает исключительно дружба. Понятно, что фанаты Пелагеи и Телегина тут же вообразили измену и начали активно смаковать эту тему.Сама певица не комментировала эти слухи, но призвала своих подписчиков дарить женщинам драгоценности, чтобы они смотрели на них и вспоминали о любимых.