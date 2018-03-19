АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Африканский медоед является самым свирепым и бесстрашным животным нашей планеты – Ученые

Ученые отметили, что африканский медоед является самым свирепым и бесстрашным животным нашей планеты. Он может сражаться не только с антилопами и буйволами, но также бросить вызов льву и леопарду.

Под двухцветной шкурой особей находится жировая прослойка, позволяющая им быстро уклоняться от нападения врагов, а также они всеядны и способны напасть на домашних овец. Хищник любит полакомиться медом, а также не пренебрегает мясом змеи или черепахи. Ночное животное живет в норах или дупле дерева, но весной может устраивать брачные игры днем.

Африканский медоед является самым свирепым и бесстрашным животным нашей планеты – Ученые


Кенийские охотники ценят медоедов за отвагу, а также поедают их сердца, чтобы тоже стать отважными воинами. Эти представители фауны ведут одиночный образ жизни и спариваются только для рождения потомства. Детеныши долгое время живут рядом с матерью, а ближайшими родственниками представителей семейства куньих являются росомахи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С марта 2018 года Сбербанк начал регистрировать
“Бельмесские лица” пополнили список загадочных
NASA пошлет летающего дрона на Марс вместе с
Житель Ростова рассказал о своей фотоохоте на
В одном эфире зрители «Дома-2» увидели настоящее
Модель из Якутии устроила фотосессию в купальнике
Молодой парень из Камышина решил бросить свою
Продажи авто Toyota в России продолжают расти
Сестра Ольги Бузовой в шаловливом наряде поразила
УАЗ планирует возобновить продажи своих
Зрители «Дома-2» полагают, что Хромина сама
Африканский медоед является самым свирепым и
Известные телеведущие разозлили Ксению Собчак
В смартфоне версии Allcall Mix 2 появилась
Зрители «Дома-2» сомневаются, что Жарикова сможет
Lenovo S5 с ИИ станет убийцей версии Xiaomi Redmi
Хейтеры опубликовали компромат на Сашу Черно
Зачем Примадонна тайно возила детей на Кипр
Специалисты компании Mercury сделали из Ford
Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут
Появились слухи о том, что Светлана Ходченкова
Признаки финансового пузыря нарастают: к чему
Российские ученые разработают программу похудения
Ким Кардашьян не боится называть людей тупыми и
Солнце отвечает на сигналы огромного внеземного
Ученые: Лучшим местом для полезного отдыха стали
Компания BMW представила обновлённый кроссовер X4
Алина Кабаева пришла на выборы президента в
Мерьем Узерли продемонстрировала архивное фото
В сеть выложили рендеры нового BMW 3-Series
Просмотреть все новости