Африканский медоед является самым свирепым и бесстрашным животным нашей планеты – Ученые

Под двухцветной шкурой особей находится жировая прослойка, позволяющая им быстро уклоняться от нападения врагов, а также они всеядны и способны напасть на домашних овец. Хищник любит полакомиться медом, а также не пренебрегает мясом змеи или черепахи. Ночное животное живет в норах или дупле дерева, но весной может устраивать брачные игры днем.Кенийские охотники ценят медоедов за отвагу, а также поедают их сердца, чтобы тоже стать отважными воинами. Эти представители фауны ведут одиночный образ жизни и спариваются только для рождения потомства. Детеныши долгое время живут рядом с матерью, а ближайшими родственниками представителей семейства куньих являются росомахи.