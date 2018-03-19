Африканский медоед является самым свирепым и бесстрашным животным нашей планеты – Ученые
Ученые отметили, что африканский медоед является самым свирепым и бесстрашным животным нашей планеты. Он может сражаться не только с антилопами и буйволами, но также бросить вызов льву и леопарду.
Под двухцветной шкурой особей находится жировая прослойка, позволяющая им быстро уклоняться от нападения врагов, а также они всеядны и способны напасть на домашних овец. Хищник любит полакомиться медом, а также не пренебрегает мясом змеи или черепахи. Ночное животное живет в норах или дупле дерева, но весной может устраивать брачные игры днем.
Кенийские охотники ценят медоедов за отвагу, а также поедают их сердца, чтобы тоже стать отважными воинами. Эти представители фауны ведут одиночный образ жизни и спариваются только для рождения потомства. Детеныши долгое время живут рядом с матерью, а ближайшими родственниками представителей семейства куньих являются росомахи.
Под двухцветной шкурой особей находится жировая прослойка, позволяющая им быстро уклоняться от нападения врагов, а также они всеядны и способны напасть на домашних овец. Хищник любит полакомиться медом, а также не пренебрегает мясом змеи или черепахи. Ночное животное живет в норах или дупле дерева, но весной может устраивать брачные игры днем.
Кенийские охотники ценят медоедов за отвагу, а также поедают их сердца, чтобы тоже стать отважными воинами. Эти представители фауны ведут одиночный образ жизни и спариваются только для рождения потомства. Детеныши долгое время живут рядом с матерью, а ближайшими родственниками представителей семейства куньих являются росомахи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40