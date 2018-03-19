Александра Гобозова ищут кавказцы за огромные долги
Мало кто верил в то, что Александр Гобозов снова появился на проекте для того, чтобы построить настоящую любовь.
Дмитрий Солдатов давно стал первым пристанищем и приютом для всех изгнанников с телепроекта, желающих на какое-то время остаться в Москве. Мужчина обеспечивает экс-участников работой и даже гостеприимно помогает с жильем, и Александр Гобозов это прекрасно знает.
А теперь Солдатов рискует поплатиться за доброту, так как Гобозов за периметром «Дома-2» связался с какими-то серьезными людьми, одолжил у них «кругленькую» суму денег и не вернул. Теперь мужчина отсиживается на Поляне проекта, а Солдатову поступают звонки с требованиями вернуть долг.
Дмитрий Солдатов давно стал первым пристанищем и приютом для всех изгнанников с телепроекта, желающих на какое-то время остаться в Москве. Мужчина обеспечивает экс-участников работой и даже гостеприимно помогает с жильем, и Александр Гобозов это прекрасно знает.
А теперь Солдатов рискует поплатиться за доброту, так как Гобозов за периметром «Дома-2» связался с какими-то серьезными людьми, одолжил у них «кругленькую» суму денег и не вернул. Теперь мужчина отсиживается на Поляне проекта, а Солдатову поступают звонки с требованиями вернуть долг.
«А Солдатов при чем? Ему за что предъявы кидают?», «К Гобозову не могут подобраться, решили воспользоваться его другом. Тогда лучше бы через Ольгу Васильевну давили бы», «Действительно, брали бы Ольгу Васильевну в разработку», - рассуждают хейтеры.