Виктория Берникова на новом откровенном фото прикрыла тело лишь еловым венком

Виктория Берникова часто радует своих подписчиков всвежими фотографиями в нижнем белье. Дизайнер обладает довольно пикантными, по мнению фанатов, формами, что радует фолловеров, которые устали от чрезмерной худобы некоторых звёзд шоу-бизнеса.Снимок, опубликованный Берниковой, был сделан во время посещения ею бани. Дизайнер, изрядно попарившись, с лёгкостью позировала на камеру, стоя босой на снегу и прикрывая обнажённое тело лишь еловым венком. В комментариях к фотографии пользователи неоднократно похвалили дизайнера за отсутствие у той желания подгонять себя под популярные ныне параметры фигуры.