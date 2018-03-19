Виктория Берникова на новом откровенном фото прикрыла тело лишь еловым венком
Экс-участница скандального «Дома-2» Виктория Берникова показала подписчикам новое откровенное фото, на котором прикрылась лишь еловым венком. Фолловеры пришли в восторг от данного снимка, похвалив ту за смелость и изящные формы.
Виктория Берникова часто радует своих подписчиков в Instagram свежими фотографиями в нижнем белье. Дизайнер обладает довольно пикантными, по мнению фанатов, формами, что радует фолловеров, которые устали от чрезмерной худобы некоторых звёзд шоу-бизнеса.
Снимок, опубликованный Берниковой, был сделан во время посещения ею бани. Дизайнер, изрядно попарившись, с лёгкостью позировала на камеру, стоя босой на снегу и прикрывая обнажённое тело лишь еловым венком. В комментариях к фотографии пользователи неоднократно похвалили дизайнера за отсутствие у той желания подгонять себя под популярные ныне параметры фигуры.