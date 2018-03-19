Ученые: Древние статуи острова Пасхи могут погибнуть из-за таяния ледников в Арктике и Антарктике

Океан поднимется на 2-метровый уровень, после чего водная стихия уничтожит платформу Тонгарики, где расположились 15 статуй. Затем исчезнет коралловый пляж, что также относится к упавшим идолам на Акаханга. Сейчас местное население пытается придумать способы для защиты культурного наследия. Оно попросило чилийское правительство выделить финансы на постройку огромной стены, но эксперты сомневаются в надежности сооружения.Чиновники предлагают перенести древние раритеты и убрать их с берега. Скульптуры были построены в 13 веке коренными народами, прибывшими сюда из Полинезии. До сих пор ученые пытаются выяснить, зачем нужно было создавать таких гигантов и устанавливать их в определенных местах.