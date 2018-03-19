Продажи авто Toyota в России продолжают расти

За первые два месяца текущего года на территории России продали 11 673 транспортных средств японского бренда. Повышение реализаций приблизилось к показателю 15%. Сейчас Toyota принадлежит 5,9% от всего российского автомобильного рынка. Самым популярным авто в России в феврале текущего года выступает седан бизнес-класса версии Camry (2 145 единиц; плюс 6%). Второе место занял кроссовер версии RAV4 (2 060 ед.; минус 8%).В рамах российского авторынка появился рестайлинговый минивэн типа Toyota Alphard 2018 ("Люкс", "Престиж", Executive Lounge). Авто стоит от 4,396 миллионов рублей. В марте Toyota в продажу запустила новую модель рамного современного внедорожника Fortuner. В автомобиле используется бензиновый 2,7-литровый мотор.